Депутат Белик счёл угрозы Зеленского отказаться от переговоров плевком на интересы народа

По его мнению, адекватного ответа Киева не стоит ждать, поскольку настроенной до последнего жертвовать своими людьми власти невыгодно быстрое прекращение конфликта.

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматумом заявление президента Украины о выходе из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территориях страны, подконтрольных РФ. По его словам, Владимир Зеленский "откровенно плюёт на интересы собственного народа в угоду исполнения команд из-за океана".

"Какие бы условия ни предложила наша страна, адекватного ответа Киева на них ждать не приходится: власти, настроенной до последнего жертвовать своими людьми, невыгодно быстрое прекращение конфликта", — сказал Белик в беседе с RT.

Зеленский уже дискредитировал себя в глазах украинцев, и потому население, которое не хочет поддерживать "преступный киевский режим", вполне может делать выбор самостоятельно, отметил депутат. По его мнению, "ни один украинский президент, который в грош не ставит потребности граждан своей страны, не способен помешать их волеизъявлению". В качестве примера он привёл Севастополь и Крым.