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Опубликовано 25 апреля 2022, 02:27
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В ДНР заявили, что "Операция Z" опередила наступление Киева в Донбассе на считаные часы

Как отметил командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба, из-за действий РФ связи у украинских войск были нарушены в связи с необходимостью перехода в оборону после подготовки к атаке.

Благодаря российской спецоперации Украине не хватило буквально несколько часов, чтобы начать наступление в Донбассе. Такое мнение высказал командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

"[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели — это считаные часы", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

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По мнению собеседника агентства, украинские военные едва ли ожидали подобных действий со стороны Москвы и наверняка не были готовы к такому развитию событий. Поэтому, из-за необходимости перехода из наступления в оборону, у них были нарушены связи, считает Авидзба. По словам командира батальона "Пятнашка", об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.

"Они планировали это всё. Не одним днём делалось. Просто уже есть понятие "превентивный удар", и он был нанесён. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжёлый приказ", — заключил Авидзба.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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