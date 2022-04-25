В ДНР заявили, что "Операция Z" опередила наступление Киева в Донбассе на считаные часы

Как отметил командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба, из-за действий РФ связи у украинских войск были нарушены в связи с необходимостью перехода в оборону после подготовки к атаке.

Благодаря российской спецоперации Украине не хватило буквально несколько часов, чтобы начать наступление в Донбассе. Такое мнение высказал командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

"[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели — это считаные часы", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

По мнению собеседника агентства, украинские военные едва ли ожидали подобных действий со стороны Москвы и наверняка не были готовы к такому развитию событий. Поэтому, из-за необходимости перехода из наступления в оборону, у них были нарушены связи, считает Авидзба. По словам командира батальона "Пятнашка", об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.