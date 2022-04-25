Опубликовано видео ракетного удара из "Искандера" по ангарам с вооружением ВСУ

После уничтожения цели установки быстро покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для отработки дальнейших пусков.

Работа ОТРК "Искандер" в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе "Операции Z" на Украине. Ведомство сообщает, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам важной военной инфраструктуры противника.

В ходе разведки были обнаружены вооружение, военная техника ВСУ и боеприпасы, которые сосредотачивались в складской зоне для последующей поставки украинским военным. После подтверждения данных и получения задачи на уничтожение ангаров расчёт ОТРК "Искандер" произвёл пуск согласно точным расчётам положения цели. Затем установки быстро покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для отработки дальнейших пусков.

"Несмотря на свои габариты, эта машина высокопроходимая, мобильная, позволяет нам после выполнения задачи оперативно сменить позиции, что повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчёта пусковой установки", — рассказал начальник расчёта ОТРК "Искандер" Михаил.

Военный назвал незабываемым свой первый пуск. Заместитель начальника расчёта Денис рассказал, что расчёт был слажен до автоматизма, а сама машина бьёт точно в цель. "В любое время расчёт действует уверенно. Каждый номер расчёта чётко знает свою задачу", — добавил он.