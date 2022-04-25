В ДНР рассказали о нехватке боеприпасов у украинских военных

По словам командира батальона "Пятнашка" Ахры Авидзбы, чувствуется снижение градуса, поскольку было ликвидировано много складов, теперь пополнять запасы бойцам Незалежной неоткуда.

Украинские войска испытывают проблемы с боеприпасами. У них стало не хватать снарядов, и потому военнослужащие начали их экономить, заявил командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

"На нашем участке, как и везде, происходит изучение друг друга, обстрелы, где-то мы их двигаем, где-то они пытаются артой (артиллерией. — Прим. Лайфа) нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса", — приводит его слова РИА "Новости".

Таким образом, убеждён Авидзба, украинская сторона сейчас столкнулась со "снарядным голодом". ВСУ приступили к экономии боеприпасов, и "это уже о многом говорит". Впрочем, украинцы потом всё равно будут заявлять, что они собирают силы и готовятся к контрудару, добавил командир "Пятнашки".