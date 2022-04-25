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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 04:15
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В ДНР рассказали о нехватке боеприпасов у украинских военных

По словам командира батальона "Пятнашка" Ахры Авидзбы, чувствуется снижение градуса, поскольку было ликвидировано много складов, теперь пополнять запасы бойцам Незалежной неоткуда.

Украинские войска испытывают проблемы с боеприпасами. У них стало не хватать снарядов, и потому военнослужащие начали их экономить, заявил командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

"На нашем участке, как и везде, происходит изучение друг друга, обстрелы, где-то мы их двигаем, где-то они пытаются артой (артиллерией. — Прим. Лайфа) нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса", — приводит его слова РИА "Новости".

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Таким образом, убеждён Авидзба, украинская сторона сейчас столкнулась со "снарядным голодом". ВСУ приступили к экономии боеприпасов, и "это уже о многом говорит". Впрочем, украинцы потом всё равно будут заявлять, что они собирают силы и готовятся к контрудару, добавил командир "Пятнашки".

Авидзба посоветовал военнослужащим ВСУ "собрать мозги в кучу и пойти уже по домам". "Потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать", — добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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