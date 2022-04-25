США до конца апреля отправят Киеву комплексы Stinger и Javelin

Помимо того, киевский режим получит и другое оборудование. Вооружение из нескольких пакетов военной помощи ранее было одобрено американским президентом Джо Байденом.

США готовят к отправке на Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.