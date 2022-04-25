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Опубликовано 25 апреля 2022, 13:33

США до конца апреля отправят Киеву комплексы Stinger и Javelin

Помимо того, киевский режим получит и другое оборудование. Вооружение из нескольких пакетов военной помощи ранее было одобрено американским президентом Джо Байденом.

США готовят к отправке на Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину в апреле 2022 года", — говорится в сообщении Минобороны США.

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Напомним, что 21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 800 миллионов долларов. Также Вашингтон продолжит поддерживать Киев в сфере передачи разведданных. Позже в Пентагоне раскрыли, что именно Вашингтон отправит Киеву.

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ТАСС / imago images / Xinhua

Наталья Исакова
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