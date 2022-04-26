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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 08:24
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Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР

Глава Донецкой Народной Республики уверен, что сейчас важно быстро выйти на конституционные границы с тем, чтобы продолжить следующие этапы военной спецоперации.

После освобождения Донецкой Народной Республики потребуется начать следующий этап спецоперации, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". Он аргументировал это решение изменением ситуации в Приднестровье и обстрелами приграничных областей России.

"Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит в приграничных областях регионов России", — сказал он.

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Напомним, два взрыва прогремели в посёлке Маяк в Приднестровье ранним утром 26 апреля. По данным МВД страны, из строя выведены две самые мощные антенны: мегаваттная и полумегаваттная. Они ретранслировали радио РФ.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Ирина Фальке
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