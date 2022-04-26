Савельев: Более 1,1 тысячи самолётов зарегистрировано в российском реестре
По словам министра транспорта России, общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.
В российском реестре авиатехники зарегистрировано свыше 1,1 тысячи самолётов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"По состоянию на 25 апреля в российском реестре зарегистрировано уже 1140 самолётов", — сказал он.
По словам Савельева, в настоящий момент идёт процесс регистрации гражданских самолётов в реестре России. Министр также добавил, что общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.
Ранее стало известно, что кабмин выделит авиакомпаниям РФ 100 млрд рублей для компенсации расходов на полёты. Мера поддержки начнёт действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно. Взять этот вопрос под личный контроль поручено главе Минтранса Виталию Савельеву.
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