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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 14:54

Савельев: Более 1,1 тысячи самолётов зарегистрировано в российском реестре

По словам министра транспорта России, общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.

В российском реестре авиатехники зарегистрировано свыше 1,1 тысячи самолётов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"По состоянию на 25 апреля в российском реестре зарегистрировано уже 1140 самолётов", — сказал он.

По словам Савельева, в настоящий момент идёт процесс регистрации гражданских самолётов в реестре России. Министр также добавил, что общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.

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Ранее стало известно, что кабмин выделит авиакомпаниям РФ 100 млрд рублей для компенсации расходов на полёты. Мера поддержки начнёт действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно. Взять этот вопрос под личный контроль поручено главе Минтранса Виталию Савельеву.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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