Савельев: Более 1,1 тысячи самолётов зарегистрировано в российском реестре

По словам министра транспорта России, общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.

В российском реестре авиатехники зарегистрировано свыше 1,1 тысячи самолётов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"По состоянию на 25 апреля в российском реестре зарегистрировано уже 1140 самолётов", — сказал он.

По словам Савельева, в настоящий момент идёт процесс регистрации гражданских самолётов в реестре России. Министр также добавил, что общее количество авиалайнеров, которые используются в стране, составляет 1288 единиц.