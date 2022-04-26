Депутат ГД Выборный призвал принять единые требования к безопасности детских садов и школ

По словам парламентария, руководство учреждений при выборе охранной организации в первую очередь должно обращать внимание на качество, опыт и профессиональные компетенции, а не на цену.

В обязательном порядке необходимо принять единые требования к безопасности детских образовательных учреждений, при этом руководители должны тщательнее подходить к вопросам охраны, чтобы избежать трагедий. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил зампред Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Все школы и детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха, центры дополнительного детского образования разделены на четыре категории опасности. <...> Эти объекты должны охраняться частными охранными организациями или Росгвардией", — сказал он.

Депутат объяснил, что учреждения в ведении Минпросвещения разделены на несколько категорий опасности, чем выше риски — тем больше требований. Но в детском саду в Ульяновской области, где было совершено убийство двоих детей и воспитательницы, охранника и вовсе не было. По словам Выборного, там имелась только тревожная кнопка, но её некому нажимать, а вместе с тем нет человека, который мог бы остановить злоумышленника и досмотреть потенциального нарушителя. В связи с этим в каждом детском учреждении должен работать высококвалифицированный персонал охраны с актуализированными в соответствии с требованиями времени правами и обязанностями, добавил депутат.

"Необходимо принять единые требования к безопасности образовательных учреждений в России. Это позволит активнее внедрять современные методы обеспечения безопасности и комфорта учебного процесса", — уверен Выборный.

Вопрос финансирования процессов обеспечения безопасности должен быть в приоритете, считает он. Таким образом, при выборе охраны следует ориентироваться на качество, опыт и профессиональные компетенции, но не на цену. Депутат также отметил, что к ЧОПам, которые обеспечивают безопасность учреждений, предъявляется ряд строгих требований, в том числе обязательное наличие дистанционного центра видеомониторинга, оснащение ручными металлодетекторами, а также наличие собственной группы быстрого реагирования.

Выборный считает, что профессиональный стандарт "Работник по обеспечению охраны на объектах образования", утверждённый в 2015 году, должен иметь обязательный характер, но сейчас он только факультативный. Документ предусматривает множество требований, включая физподготовку и медосвидетельствование. По словам депутата, руководители детских садов к безопасности должны подходить с особой ответственностью.