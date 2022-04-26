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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 13:29
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Лавров призвал Киев быстрее ответить на предложения Москвы, если ему нужен результат

По словам министра иностранных дел России, как выяснилось, президент Владимир Зеленский даже не знал о скорректированном проекте, на который украинская сторона не спешит реагировать.

Киев уже больше десяти дней не отвечает на предложения Москвы в рамках переговорного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если идёт речь о серьёзном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Министр также добавил, что, как выяснилось, украинский лидер Владимир Зеленский даже не знал о предложениях.

Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах
Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах

Ранее Лайф рассказывал, что Лавров счёл театральным жестом идею Киева провести спецраунд переговоров у "Азовстали". По словам главы МИД РФ, предложение украинской стороны носит исключительно инсценировочный характер, поэтому серьёзно оценивать его нет никакого смысла.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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