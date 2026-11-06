Датский комик Расмус Уоллбридж четыре месяца невольно участвовал в масштабном реалити-шоу, даже не подозревая, что вся его жизнь превратилась в телевизионную постановку. В обмане участвовали 149 человек, включая друзей, коллег и знаменитостей. Когда проект вышел на экраны, зрители обвинили его создателей в психологическом насилии, а телеканалу TV 2 пришлось снять программу с эфира и публично извиниться перед артистом, сообщает Associated Press.

Всё началось с предложения осуществить давнюю мечту Уоллбриджа — снять полнометражную комедию ужасов в духе американского «Очень страшного кино». Его давний друг и творческий партнёр Мартин Йоханнес Ларсен убедил комика, что проектом заинтересовалась крупная кинокомпания. Начались встречи с продюсерами, обсуждения сценария и подготовка к съёмкам, в которых участвовали известные представители датского шоу-бизнеса.

Однако никакого фильма в действительности не существовало. Каждый этап подготовки был частью тщательно спланированного эксперимента, а окружавшие Уоллбриджа люди исполняли заранее определённые роли. Камеры скрывали за зеркалами, маскировали под бытовые предметы и даже вшивали в одежду. Сам Ларсен носил микрофон, чтобы записывать разговоры с ничего не подозревающим другом.

Все эти месяцы комик искренне верил, что приближается к реализации своего главного творческого проекта. Он тратил на работу огромное количество времени, в том числе надолго отлучаясь от семьи с маленьким ребёнком. При этом, как позднее уточнил сам артист, его возлюбленная, менеджер и другие близкие даже не подозревали об истинной природе съёмок.

Результатом эксперимента стал шестисерийный проект «Все любят Расмуса», премьера которого состоялась 26 октября. Однако вместо ожидаемого успеха программа спровоцировала масштабный скандал. Зрители и представители телевизионной индустрии сочли происходящее издевательством над человеком, доверившимся своим друзьям. Особенно возмутило то, что ради развлечения аудитории создатели использовали настоящую мечту комика и его личные отношения.

К критике присоединились психологи, телеведущие и министр культуры Дании Зения Стампе. Последняя назвала проект неприемлемым психологическим экспериментом и призвала руководство телеканала помочь Уоллбриджу справиться с последствиями пережитого.

Первоначально TV 2 защищал программу, утверждая, что за состоянием главного героя наблюдал психолог. Кроме того, организаторы подчёркивали, что перед выходом реалити раскрыли комику правду и предоставили возможность запретить публикацию отснятого материала. По версии телеканала, Уоллбридж впоследствии участвовал в подготовке окончательной версии проекта.

Однако уже 31 октября, спустя пять дней после премьеры, руководство TV 2 признало ошибочность своего решения и полностью убрало шоу с телеканала и стриминговой платформы. Программный директор Дорте Тирструп принесла артисту безоговорочные извинения, признав, что организаторы не обеспечили ему справедливых условий ни во время съёмок, ни при принятии решения о выпуске программы.

Позднее выяснилось, что телеканал также использовал звук смеха из другого фрагмента при монтаже сцены разоблачения. Это создавало впечатление, будто Уоллбридж отреагировал на раскрытие обмана с большим весельем, чем в действительности. После новых обвинений в манипуляциях TV 2 начал внутреннее расследование обстоятельств создания проекта.

Сам комик заявил, что не собирается продолжать предложенное после разоблачения сотрудничество по разработке настоящего фильма. Он также призвал телеканал больше не проводить подобных экспериментов. Извинения перед Уоллбриджем принесли его друг Мартин Йоханнес Ларсен и представители продюсерской компании Drive Studios, признавшие, что зашли слишком далеко.

В России развлекательные розыгрыши также становились причиной скандалов. Так, в августе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала проверить стримера из Курска, организовавшего постановочное задержание с участием людей в форме СОБР и автомобилем с символикой МВД. Во время трансляции блогеров якобы остановили силовики, вооружённые предметами, похожими на настоящее оружие. Позднее выяснилось, что всё происходившее было постановкой ради дорогого подарка. После публикации ролика Twitch временно заблокировал автора трансляции, а Мизулина заявила о намерении направить материалы в полицию.