Извинения через 3..2..1: Стример и друг Kyivstoner устроил пранк с задержанием в форме СОБР и МВД

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в МВД с просьбой проверить стримера из Курска, который устроил в прямом эфире постановочное задержание силовиками. Видео с пранком она опубликовала в своём Telegram-канале.

По словам Мизулиной, во время трансляции автомобиль со стримерами остановили люди в форме сотрудников СОБР Росгвардии. Для постановки использовали автозак с номерами МВД и спецсигналами, а участники «задержания» держали предметы, похожие на оружие.

Позже выяснилось, что всё происходящее было розыгрышем ради дорогого подарка. После этого Twitch временно заблокировал стримера.

Мизулина также сослалась на сообщения подписчиков, согласно которым автор трансляций регулярно рекламирует незаконные онлайн-казино и ранее появлялся на вечеринках вместе с Киевстонером. Эти сведения она намерена передать правоохранителям для проверки.

«Направим материалы в МВД с просьбой провести проверку», — написала Мизулина.