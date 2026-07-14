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14 июля, 13:32

Мизулина намекнула на проверки блогеров, стримивших с Киевстонером

Киевстонер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivstoner

Киевстонер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivstoner

После раскрытия ФСБ России готовившегося украинского теракта к деятельности ряда российских блогеров, сотрудничавших с Киевстонером, могут присмотреться внимательнее. Такое предположение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Речь идёт о персонах, которые вели совместные стримы с рэпером на Twitch или посещали мероприятия с его участием. Мизулина напомнила, что некоторые из этих людей ещё в 2022 году активно выступали против проведения специальной военной операции.

Мизулина добавила, что Интернет хранит все следы подобной активности. Прежние связи с фигурантом дела о терроризме могут получить новую правовую оценку со стороны компетентных органов. Конкретных имён, впрочем, пока не звучало.

Кто такой Киевстонер и в чём его обвиняет ФСБ — читайте на Life.ru.

Киевстонер и ФСБ: в чём обвиняют Альберта Васильева и при чём тут 35 дронов
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Напомним, ФСБ раскрыла детали готовившегося теракта на стратегическом объекте в Подмосковье, к которому оказался причастен украинский рэпер Kyivstoner. По версии следствия, 35 FPV-дронов переправили в страну в грузе испанской керамической плитки, а затем планировали задействовать для атаки. Исполнитель уже схвачен и даёт показания, тогда как его подельник, встречавший и прятавший смертоносный груз, при задержании открыл огонь и был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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