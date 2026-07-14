Мизулина намекнула на проверки блогеров, стримивших с Киевстонером

После раскрытия ФСБ России готовившегося украинского теракта к деятельности ряда российских блогеров, сотрудничавших с Киевстонером, могут присмотреться внимательнее. Такое предположение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Речь идёт о персонах, которые вели совместные стримы с рэпером на Twitch или посещали мероприятия с его участием. Мизулина напомнила, что некоторые из этих людей ещё в 2022 году активно выступали против проведения специальной военной операции.

Мизулина добавила, что Интернет хранит все следы подобной активности. Прежние связи с фигурантом дела о терроризме могут получить новую правовую оценку со стороны компетентных органов. Конкретных имён, впрочем, пока не звучало.

Кто такой Киевстонер и в чём его обвиняет ФСБ — читайте на Life.ru.