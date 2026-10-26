«Когда она вырастет, я буду стариком»: Малафеев осадил критиков молодой жены после шоу

Вячеслав Малафеев вступился за 25-летнюю жену Ангелину Шкатову после критики зрителей реалити «Ставка на любовь». На упрёки в её незрелости бывший вратарь «Зенита» ответил шуткой о собственном возрасте.

После первых выпусков проекта часть аудитории сочла поведение гимнастки слишком резким, а её поступки — детскими. Некоторые комментаторы даже посоветовали футболисту больше не брать избранницу на съёмки, пока та не повзрослеет. Такой призыв 47-летний спортсмен встретил с иронией.

«Ребят, когда она вырастет, я уже совсем буду стариком. Ну вы что?» — отшутился он в личном блоге.

В личном блоге Малафеев объяснил, что считает Ангелину вполне самостоятельным и рассудительным человеком, способным отстаивать собственную позицию. Эмоциональность он связывает с темпераментом и закалкой, полученной за годы занятий спортом.

«Это черта характера, это просто такой человек. Надо упрекать его за это? Или вы никогда с такими не встречались? Это очень странно. Я наоборот счастлив, что она у меня есть», — поделился Малафеев.

Особое возмущение у Вячеслава вызвало стремление незнакомых людей судить о его семье по отдельным эпизодам телепередачи. Он даже предположил, что шквал негативных комментариев мог быть частью организованной кампании.

Ранее Life.ru рассказывал, как в июне 2025 года Ангелина Шкатова объявила о беременности. Для этого пара выбрала стадион «Петровский», где записала специальный видеоролик. К тому моменту влюблённые уже узаконили отношения, сыграв свадьбу в феврале. Для гимнастки ребёнок стал первым, тогда как её избранник уже воспитывал троих детей от предыдущих браков. Сама спортсменка является серебряным призёром Олимпиады в Токио и многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике. В августе того же года у супругов родился сын Александр.