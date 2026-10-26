Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 14:24

«Когда она вырастет, я буду стариком»: Малафеев осадил критиков молодой жены после шоу

Малафеев с юмором ответил на критику 25-летней жены из-за реалити-шоу

Обложка © ТАСС / Александр Щерба

Обложка © ТАСС / Александр Щерба

Вячеслав Малафеев вступился за 25-летнюю жену Ангелину Шкатову после критики зрителей реалити «Ставка на любовь». На упрёки в её незрелости бывший вратарь «Зенита» ответил шуткой о собственном возрасте.

После первых выпусков проекта часть аудитории сочла поведение гимнастки слишком резким, а её поступки — детскими. Некоторые комментаторы даже посоветовали футболисту больше не брать избранницу на съёмки, пока та не повзрослеет. Такой призыв 47-летний спортсмен встретил с иронией.

«Ребят, когда она вырастет, я уже совсем буду стариком. Ну вы что?» — отшутился он в личном блоге.

В личном блоге Малафеев объяснил, что считает Ангелину вполне самостоятельным и рассудительным человеком, способным отстаивать собственную позицию. Эмоциональность он связывает с темпераментом и закалкой, полученной за годы занятий спортом.

«Это черта характера, это просто такой человек. Надо упрекать его за это? Или вы никогда с такими не встречались? Это очень странно. Я наоборот счастлив, что она у меня есть», — поделился Малафеев.

Особое возмущение у Вячеслава вызвало стремление незнакомых людей судить о его семье по отдельным эпизодам телепередачи. Он даже предположил, что шквал негативных комментариев мог быть частью организованной кампании.

Дочь Малафеева открыла «портал в ад» своим видео об отказе отца купить ей машину
Дочь Малафеева открыла «портал в ад» своим видео об отказе отца купить ей машину

Ранее Life.ru рассказывал, как в июне 2025 года Ангелина Шкатова объявила о беременности. Для этого пара выбрала стадион «Петровский», где записала специальный видеоролик. К тому моменту влюблённые уже узаконили отношения, сыграв свадьбу в феврале. Для гимнастки ребёнок стал первым, тогда как её избранник уже воспитывал троих детей от предыдущих браков. Сама спортсменка является серебряным призёром Олимпиады в Токио и многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике. В августе того же года у супругов родился сын Александр.

Больше новостей о звёздных семьях, знаменитостях и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Вячеслав Малафеев
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar