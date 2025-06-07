Сюрприз на стадионе: Молодая жена Малафеева рассекретила беременность

В семье бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева и гимнастки Ангелины Шкатовой скоро будет пополнение — у пары родится сын. О беременности спортсменка сообщила прямо на «Петровском» стадионе. Влюблённые выложили ролик в соцсети и сопроводили его тёплой подписью.

Брак с Ангелиной Шкатовой стал для 45-летнего Вячеслава Малафеева третьим. Она — серебряный призёр Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. От первого брака с Мариной Безбородовой у футболиста двое детей — супруга погибла в ДТП в 2011 году. Со второй женой, диджеем Екатериной Комяковой, Малафеев развёлся в 2023-м. У пары есть сын Алекс.