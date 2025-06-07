Сюрприз на стадионе: Молодая жена Малафеева рассекретила беременность
Футболист Малафеев и гимнастка Шкатова ждут ребёнка
Футболист Вячеслав Малафеев и гимнастка Ангелина Шкатова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malafeev16ru
В семье бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева и гимнастки Ангелины Шкатовой скоро будет пополнение — у пары родится сын. О беременности спортсменка сообщила прямо на «Петровском» стадионе. Влюблённые выложили ролик в соцсети и сопроводили его тёплой подписью.
Футболист Малафеев и гимнастка Шкатова объявили о беременности прямо на стадионе «Петровский». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malafeev16ru
«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный», — подписали влюблённые видео.
24-летняя чемпионка мира впервые станет мамой. Для 45-летнего Малафеева это третий брак и новый виток в личной жизни. Пара узаконила свои отношения в феврале 2025 года. Не так давно футболист говорил о поиске спутницы жизни онлайн, а теперь его семья готовится к пополнению.
Брак с Ангелиной Шкатовой стал для 45-летнего Вячеслава Малафеева третьим. Она — серебряный призёр Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. От первого брака с Мариной Безбородовой у футболиста двое детей — супруга погибла в ДТП в 2011 году. Со второй женой, диджеем Екатериной Комяковой, Малафеев развёлся в 2023-м. У пары есть сын Алекс.