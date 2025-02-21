Футболист Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой

Бывший голкипер ФК «Зенит» и российской сборной по футболу 45-летний Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой — серебряной медалистке Олимпиады в Токио. Об этом стало известно из публикации спортсмена в личном телеграм-канале.

Олимпийское серебро не единственный спортивный актив Шкатовой. За свою карьеру она выиграла три золотых медали на чемпионатах мира по художественной гимнастики и три на чемпионатах Европы.

Для Малафеева брак со Шкатовой стал третьим. От первого с Мариной Безбородовой у спортсмена родились двое детей — сын Максим и дочка Ксения. Его супруга погибла в аварии в 2011 году. Через год Малафеев взял в жёны диджея Екатерину Комякову, которая родила ему сына Алекса. Они развелись в 2023 году.