Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 18:30

Футболист Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой

Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова поженились. Обложка © Telegram / Вячеслав Малафеев

Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова поженились. Обложка © Telegram / Вячеслав Малафеев

Бывший голкипер ФК «Зенит» и российской сборной по футболу 45-летний Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой — серебряной медалистке Олимпиады в Токио. Об этом стало известно из публикации спортсмена в личном телеграм-канале.

Олимпийское серебро не единственный спортивный актив Шкатовой. За свою карьеру она выиграла три золотых медали на чемпионатах мира по художественной гимнастики и три на чемпионатах Европы.

Для Малафеева брак со Шкатовой стал третьим. От первого с Мариной Безбородовой у спортсмена родились двое детей — сын Максим и дочка Ксения. Его супруга погибла в аварии в 2011 году. Через год Малафеев взял в жёны диджея Екатерину Комякову, которая родила ему сына Алекса. Они развелись в 2023 году.

Поддалась на уговоры: Солистка «Блестящих» рассказала о своём отношении к браку
Поддалась на уговоры: Солистка «Блестящих» рассказала о своём отношении к браку

Ранее дочь известной российской Анастасии Волочковой Арианда рассказала, что скоро выйдет замуж. Она показала кольцо в ходе празднования дня рождения мамы и рассказала, что её избранника зовут Никита.

Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж за предпринимателя с долгами
Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж за предпринимателя с долгами
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Вячеслав Малафеев
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar