Слуцкий назвал дорожной картой действий выступление Путина перед законодателями

По словам депутата, у России сохранилось общение с европейскими политиками, проявляющими здравый смысл, но для этого больше не нужны межправительственные организации из-за необъективного отношения.

Леонид Слуцкий — о словах Владимира Путина и состоянии взаимодействия с европейскими политиками. Видео © LIFE

Председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий назвал речь президента Владимира Путина перед Советом законодателей дорожной картой дальнейших действий. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа. Парламентарий также оценил нынешнее состояние взаимодействия с европейскими политиками.

"Президент выступил коротко, но очень ёмко, совершенно конкретно. Если угодно — дорожная карта действий. Обращает на себя внимание и то, что преступники, которые чудовищные совершенно вещи сейчас творят на Украине, в том числе обращаясь совершенно невероятным образом с нашими пленными, должны быть наказаны, осуждены. Если не осуждать нацизм, он обязательно вылезет в тех или иных проявлениях", — сказал Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что в Европе есть площадки для переговоров, однако здравого смысла там осталось немного. Сейчас для общения нет необходимости в межпарламентских организациях, однако ситуация изменится, когда необъективное отношение к России там "осядет".

"Сейчас мы общаемся, как и общались, с большим количеством парламентариев нынешних и бывших напрямую и будем с ними общаться. Когда ситуация выровняется и эта вывихнутая, ничем не оправданная мозаика отношения к нам, мягко выражаясь, необъективного осядет, тогда будем говорить о сотрудничестве на площадках межпарламентских институтов в Европе. Думаю, что это будет достаточно скоро. Наше с вами поколение это застанет", — заметил Слуцкий.

Сейчас есть необходимость выстраивать отношения с партнёрами, готовыми к сотрудничеству, среди которых депутат назвал Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. По словам депутата, многие из нынешних лидеров этих стран получили образование в советских и российских вузах, поэтому они ориентируются на здравый смысл и многополярную архитектуру мира.

"А отнюдь не на такую, где единственный полюс силы тождественно равен Вашингтону", — добавил наш собеседник.