На Украине завели уголовное дело против 419 депутатов Госдумы РФ

Поводом стала поддержка парламентариями постановления с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР как суверенных республик.

Генпрокуратура Украины завела дело против 419 депутатов Госдумы РФ по обвинению в покушении на территориальную целостность страны. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Завершена процедура уведомления о подозрении председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, которые поддержали принятие решений, которые посягают на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", — сказано в сообщении.

По данным следствия, большинство парламентариев поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР суверенными республиками. Уточняется, что досудебное расследование осуществляется следственными подразделениями региональных управлений СБУ.