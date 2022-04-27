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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 19:11

На Украине завели уголовное дело против 419 депутатов Госдумы РФ

Поводом стала поддержка парламентариями постановления с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР как суверенных республик.

Генпрокуратура Украины завела дело против 419 депутатов Госдумы РФ по обвинению в покушении на территориальную целостность страны. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Завершена процедура уведомления о подозрении председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, которые поддержали принятие решений, которые посягают на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", — сказано в сообщении.

По данным следствия, большинство парламентариев поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР суверенными республиками. Уточняется, что досудебное расследование осуществляется следственными подразделениями региональных управлений СБУ.

Генпрокуратура Украины завела дело против Юлии Чичериной
Генпрокуратура Украины завела дело против Юлии Чичериной

Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения Дмитрию Рогозину. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Незалежной и в пособничестве "российской агрессии". Впрочем, ироничный ответ главы "Роскосмоса" не заставил себя долго ждать.

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duma.mos.ru

Никита Осипов
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