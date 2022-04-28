Средства ПВО РФ сбили украинский самолёт Су-24 над Николаевкой в ЛНР

Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А в результате ударов авиации ВКС России ликвидировано более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники.

Средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолёт Су-24 в небе над Луганской Народной Республикой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины", — сказал он.

Кроме того, в районе населённых пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка и Харьков уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А средствами ПВО был отражён удар украинской баллистической ракеты "Точка-У" по жилым районам города Изюма в Харьковской области. Целью атаки военных Украины была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, уточнил Конашенков.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России за сутки поражено 67 военных объектов Незалежной, уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.