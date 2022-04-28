ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 08:06
3740

Средства ПВО РФ сбили украинский самолёт Су-24 над Николаевкой в ЛНР

Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А в результате ударов авиации ВКС России ликвидировано более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники.

Средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолёт Су-24 в небе над Луганской Народной Республикой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины", — сказал он.

Кроме того, в районе населённых пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка и Харьков уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А средствами ПВО был отражён удар украинской баллистической ракеты "Точка-У" по жилым районам города Изюма в Харьковской области. Целью атаки военных Украины была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, уточнил Конашенков.

"Контуженный эвакуировал экипаж": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"
"Контуженный эвакуировал экипаж": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России за сутки поражено 67 военных объектов Незалежной, уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина планирует обвинить Россию в убийстве мирных жителей в Лисичанске. Тела убитых украинских военных, обстрелянных своей же армией по ошибке, переодевают в гражданское и свозят к рынку. Авторы постановочных кадров уже прибыли на новое "место работы".

BannerImage

ТАСС / Министерство обороны РФ

Варвара Романова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar