ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине

В заявлении представителей организации указывается, что СММ пыталась найти возможности для продления мандата, но позиция РФ не оставила иного выбора.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", — говорится в сообщении.

Решение было принято на фоне отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта касательно продления мандата миссии. Шмид заявила, что процесс закрытия пройдёт с минимальными затратами, при этом приоритетом останется безопасность по всей Украине.

В заявлении представителей организации также сказано, что СММ пыталась найти возможности для продления мандата, но "позиция Российской Федерации не оставила иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии". Председатель ОБСЕ подчеркнул, что работа членов СММ сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, а также в содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для мирных граждан.