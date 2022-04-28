Кабмин внёс в ГД проект об упрощении выдачи вида на жительство иностранным IT-специалистам

Как уточняется, преференции предлагается распространить не только на работников этой отрасли, но и на членов их семей.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в стране в упрощённом порядке для зарубежных IT-специалистов и членов их семей не получая при этом разрешения на временное проживание. Данный проект появился в думской электронной базе.

Как уточняет кабмин в пояснительных материалах, для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощённом порядке, минуя получение разрешения на временное проживание в РФ. При этом порядок не распространяется на отдельные категории граждан — работников зарубежных юридических лиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в нашу страну технического оборудования.

"Указанные преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях... и членов их семей", — подчёркивается в пояснительных материалах к законопроекту.