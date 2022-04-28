Кабмин внёс в ГД проект об упрощении выдачи вида на жительство иностранным IT-специалистам
Как уточняется, преференции предлагается распространить не только на работников этой отрасли, но и на членов их семей.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в стране в упрощённом порядке для зарубежных IT-специалистов и членов их семей не получая при этом разрешения на временное проживание. Данный проект появился в думской электронной базе.
Как уточняет кабмин в пояснительных материалах, для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощённом порядке, минуя получение разрешения на временное проживание в РФ. При этом порядок не распространяется на отдельные категории граждан — работников зарубежных юридических лиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в нашу страну технического оборудования.
"Указанные преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях... и членов их семей", — подчёркивается в пояснительных материалах к законопроекту.
Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что российской экономике нужно ещё около одного миллиона IT-специалистов. Он отметил, что часть айтишников с началом "Операции Z" покинула Россию и теперь нужно принять решения для подготовки и удержания кадров в сфере цифровой экономики. Лайф также рассказывал, что кабмин направит 21,5 миллиарда рублей на поддержку российской IT-отрасли. Часть средств предназначена для финансирования льготной ипотеки для работников сферы цифровых технологий. Отмечается, что для них процентная ставка будет снижена до 5%.
ТАСС / Семён Лиходеев