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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 23:26

Кабмин внёс в ГД проект об упрощении выдачи вида на жительство иностранным IT-специалистам

Как уточняется, преференции предлагается распространить не только на работников этой отрасли, но и на членов их семей.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в стране в упрощённом порядке для зарубежных IT-специалистов и членов их семей не получая при этом разрешения на временное проживание. Данный проект появился в думской электронной базе.

Как уточняет кабмин в пояснительных материалах, для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощённом порядке, минуя получение разрешения на временное проживание в РФ. При этом порядок не распространяется на отдельные категории граждан — работников зарубежных юридических лиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в нашу страну технического оборудования.

Депутат Боярский: Поддержка IT-специалистов в России должна быть в приоритете
Депутат Боярский: Поддержка IT-специалистов в России должна быть в приоритете

"Указанные преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях... и членов их семей", — подчёркивается в пояснительных материалах к законопроекту.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что российской экономике нужно ещё около одного миллиона IT-специалистов. Он отметил, что часть айтишников с началом "Операции Z" покинула Россию и теперь нужно принять решения для подготовки и удержания кадров в сфере цифровой экономики. Лайф также рассказывал, что кабмин направит 21,5 миллиарда рублей на поддержку российской IT-отрасли. Часть средств предназначена для финансирования льготной ипотеки для работников сферы цифровых технологий. Отмечается, что для них процентная ставка будет снижена до 5%.

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ТАСС / Семён Лиходеев

Иван Косицын
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