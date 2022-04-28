Песков оценил предложение Киева провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали"
Представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что гражданские лица могут выйти с территории завода, а военные должны сложить оружие.
Москва не видит темы для переговоров по ситуации вокруг "Азовстали", президент РФ Владимир Путин чётко заявил, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
"Президент [Путин] сказал вполне ясно: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь... Что может быть темой для переговоров в этом случае?" — приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, что Россия неоднократно организовывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с "Азовстали", однако украинская сторона срывала их. Так, 25 апреля Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с территории завода. Эта ситуация, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате гражданских, к собственным гражданам.
ТАСС / Пётр Ковалёв