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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 20:16
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Песков оценил предложение Киева провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали"

Представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что гражданские лица могут выйти с территории завода, а военные должны сложить оружие.

Москва не видит темы для переговоров по ситуации вокруг "Азовстали", президент РФ Владимир Путин чётко заявил, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали"
Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали"

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Президент [Путин] сказал вполне ясно: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь... Что может быть темой для переговоров в этом случае?" — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, что Россия неоднократно организовывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с "Азовстали", однако украинская сторона срывала их. Так, 25 апреля Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с территории завода. Эта ситуация, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате гражданских, к собственным гражданам.

Гутерриш: ООН вместе с РФ и Украиной прорабатывает вопрос эвакуации из Мариуполя
Гутерриш: ООН вместе с РФ и Украиной прорабатывает вопрос эвакуации из Мариуполя
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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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