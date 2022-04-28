Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали"

Как сообщил украинский лидер, власти Незалежной рассчитывают, что "эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готовы всячески этому содействовать".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к немедленным переговорам по поводу эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к немедленному воплощению достигнутых договорённостей", — отметил украинский лидер.

Также Зеленский уточнил, что Украина рассчитывает, что "эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать".

"Самое главное — это то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать "Азовсталь", для того, чтобы действительно сохранить жизни людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и прежде всего все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат", — подчеркнул глава государства.

Ранее состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По её итогам представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Позднее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретных договорённостей по привлечению ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации граждан с "Азовстали" между Путиным и Гутерришем не было.