"Известия": Россия может отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе иностранных лекарств

Как пояснили в Госдуме, в стране уже существует исторически сложившаяся и серьёзная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала.

Депутаты Госдумы намерены ввести штрафы за ввоз в страну незарегистрированных иностранных лекарств, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет газета "Известия". Издание ссылается на соответствующий законопроект, который, возможно, нижняя палата парламента одобрит уже в середине мая. Из КоАП в случае принятия документа уберут исключение, освобождающее от штрафа за импорт такой категории лекарств.

Так, за нарушение запрета граждане рискуют получить штраф от 75 до 200 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям может грозить штраф уже в 150–600 тысяч рублей, а юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, в стране уже существует исторически сложившаяся и серьёзная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала. Таким образом, рассчитывать на международный опыт не нужно.

В российском кабмине необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для граждан. Некоторые партии, по данным газеты, готовы поддержать законопроект, в то время как часть фракций пообещали высказать свою позицию по инициативе ближе к рассмотрению законопроекта.