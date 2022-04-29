Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов страны до 7 мая
Авиаперевозчикам советуют прокладывать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация до 7 мая продлила действующий режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России.
В ведомстве напомнили, что временно рейсы отменены в аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом все остальные аэродромы страны работают в штатном режиме.
Ранее в Росавиации отвергли озабоченность зарубежных стран безопасностью самолётов РФ. По данным ведомства, несоответствие воздушных судов России требованиям ИКАО не доказано. Агентство также исключило снижение уровня безопасности полётов из-за переноса самолётов в реестр РФ.
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