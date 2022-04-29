Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов страны до 7 мая

Авиаперевозчикам советуют прокладывать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация до 7 мая продлила действующий режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России.

В ведомстве напомнили, что временно рейсы отменены в аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом все остальные аэродромы страны работают в штатном режиме.