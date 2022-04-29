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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 11:25
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Эксперт Насонов назвал большим успехом ВС РФ уничтожение пусковой установки "Точка-У"

Сделать это сложно, так как ракетный комплекс после запуска снаряда тут же увозится ВСУ в другое место.

Поражение пусковой установки ракетного комплекса "Точка-У", которые стоят на вооружении у Украины, — это большой успех для Российской армии. Об этом телеканалу "360" заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

"Успехом сегодняшнего дня является поражение не ракеты "Точка-У", а пусковой установки. Ведь тактика применения оперативно-тактических ракет предполагает пуск и немедленное удаление пусковой установки с места пуска. Мы же очень оперативно провели засечку и эффектно её поразили. То есть вот самих пусковых установок у них немного", пояснил специалист.

Насонов объяснил, что попадание в такие пусковые установки, размещённые на украинской стороне, происходит не каждый день, поэтому тем ценнее информация об этом. А вот по числу сбитых беспилотников трудно говорить о результате. Нужно знать, какие именно летательные аппараты Незалежной были уничтожены.

"Результат мы можем вскрыть только тогда, когда поймём, какой беспилотник. Есть турецкий Bayraktar TB2, его средняя цена 5,5 миллиона долларов. Есть более лёгкие, которые стоят 100–120 тысяч долларов. Здесь не количество определяется, а его возможности, глубина проникновения, высота", — добавил Насонов.

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У" в районе Селидова
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У" в районе Селидова

Напомним, накануне ВС РФ уничтожили очередную украинскую пусковую установку "Точка-У". Также высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины, среди которых три пункта управления, 22 опорных пункта формирований националистов и шесть складов вооружения.

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ТАСС / Рюмин Александр

Татьяна Миссуми
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