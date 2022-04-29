Эксперт Насонов назвал большим успехом ВС РФ уничтожение пусковой установки "Точка-У"

Сделать это сложно, так как ракетный комплекс после запуска снаряда тут же увозится ВСУ в другое место.

Поражение пусковой установки ракетного комплекса "Точка-У", которые стоят на вооружении у Украины, — это большой успех для Российской армии. Об этом телеканалу "360" заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

"Успехом сегодняшнего дня является поражение не ракеты "Точка-У", а пусковой установки. Ведь тактика применения оперативно-тактических ракет предполагает пуск и немедленное удаление пусковой установки с места пуска. Мы же очень оперативно провели засечку и эффектно её поразили. То есть вот самих пусковых установок у них немного", — пояснил специалист.

Насонов объяснил, что попадание в такие пусковые установки, размещённые на украинской стороне, происходит не каждый день, поэтому тем ценнее информация об этом. А вот по числу сбитых беспилотников трудно говорить о результате. Нужно знать, какие именно летательные аппараты Незалежной были уничтожены.

"Результат мы можем вскрыть только тогда, когда поймём, какой беспилотник. Есть турецкий Bayraktar TB2, его средняя цена — 5,5 миллиона долларов. Есть более лёгкие, которые стоят 100–120 тысяч долларов. Здесь не количество определяется, а его возможности, глубина проникновения, высота", — добавил Насонов.