Российским теннисистам разрешили выступить на "Ролан Гаррос"
В этом сезоне турнир Большого шлема во Франции пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.
Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон заявил, что игрокам из России и Белоруссии будет разрешено выступить на "Ролан Гаррос" под нейтральным флагом. Об этом сообщает L'Équipe.
"Наша позиция не изменилась. Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на "Ролан Гаррос", но им предстоит сохранять строжайший нейтралитет — ни флага, ни гимна", — сказал Мореттон.
В нынешнем сезоне французский турнир Большого шлема пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
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