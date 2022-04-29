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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 10:20

Российским теннисистам разрешили выступить на "Ролан Гаррос"

В этом сезоне турнир Большого шлема во Франции пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.

Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон заявил, что игрокам из России и Белоруссии будет разрешено выступить на "Ролан Гаррос" под нейтральным флагом. Об этом сообщает L'Équipe.

"Наша позиция не изменилась. Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на "Ролан Гаррос", но им предстоит сохранять строжайший нейтралитет — ни флага, ни гимна", сказал Мореттон.

В нынешнем сезоне французский турнир Большого шлема пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.

Руководство Уимблдона не считает дискриминацией отстранение российских теннисистов
Руководство Уимблдона не считает дискриминацией отстранение российских теннисистов

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.

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Роман Фейгин
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