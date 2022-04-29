Российским теннисистам разрешили выступить на "Ролан Гаррос"

В этом сезоне турнир Большого шлема во Франции пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.

Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон заявил, что игрокам из России и Белоруссии будет разрешено выступить на "Ролан Гаррос" под нейтральным флагом. Об этом сообщает L'Équipe.

"Наша позиция не изменилась. Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на "Ролан Гаррос", но им предстоит сохранять строжайший нейтралитет — ни флага, ни гимна", — сказал Мореттон.