Разрушенную Волноваху сняли с высоты птичьего полёта

Многие дома лежат в руинах, горожане разбирают завалы. Сейчас в город налажена регулярная доставка гуманитарной помощи.

Город Волноваха в ДНР, освобождённый в ходе специальной операции, сняли с высоты птичьего полёта при помощи дрона. На опубликованных RT кадрах видно, в каком состоянии сейчас находится населённый пункт, переживший боевые действия: многие дома разрушены, горожане разбирают завалы.

Волноваха была освобождена 11 марта. Она находится в 35 км от Донецка и представляет собой важный железнодорожный узел по пути в Мариуполь. Сейчас в город налажена регулярная доставка гуманитарной помощи.