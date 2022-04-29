Разрушенную Волноваху сняли с высоты птичьего полёта
Разрушенная Волноваха. © ТАСС / Пётр Ковалёв
Многие дома лежат в руинах, горожане разбирают завалы. Сейчас в город налажена регулярная доставка гуманитарной помощи.
Город Волноваха в ДНР, освобождённый в ходе специальной операции, сняли с высоты птичьего полёта при помощи дрона. На опубликованных RT кадрах видно, в каком состоянии сейчас находится населённый пункт, переживший боевые действия: многие дома разрушены, горожане разбирают завалы.
Волноваха была освобождена 11 марта. Она находится в 35 км от Донецка и представляет собой важный железнодорожный узел по пути в Мариуполь. Сейчас в город налажена регулярная доставка гуманитарной помощи.
Ранее Лайф писал о медсестре из Волновахи, которая лишилась жилья в результате обстрелов украинскими военными, затем спасалась и жила в подвале клиники вместе с персоналом и пациентами.