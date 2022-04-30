ДНР: Средства ПВО перехватили "Точку-У" над Снежным, повреждено множество домов
По данным Штаба территориальной обороны республики, обломки ракеты попали в здание автовокзала, водонасосную станцию и три газораспределительные подстанции.
Средства противовоздушной обороны перехватили ракету "Точка-У" в ДНР над городом Снежное, обломки снаряда повредили несколько зданий и 40 автобусов, 200 человек остались без энергоснабжения, 156 — без газа.
"Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черёмушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
По данным штаба, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины также было повреждено 15 частных домов, две многоэтажки, здание автовокзала, водонасосная станция, трансформаторная подстанция и три газораспределительные подстанции.
Ранее системы ПВО РФ сбили три украинские ракеты "Точка-У" в ходе "Операции Z". Также российскими военными уничтожены реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе Топольского.