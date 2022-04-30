Депутат ГД Бурлаков счёл игрой обещание Германии отказаться от российской нефти
А высказывания США о планах поддержать союзников в случае эмбарго не имеют никакого веса — с последствиями в итоге странам ЕС придётся разбираться самим, убеждён парламентарий.
Заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека об отказе от российской нефти — не более чем политическая игра. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлаков.
"Думаю, что заявление министра экономики ФРГ по поводу поддержки эмбарго и случившегося прогресса Германии в нефтяном вопросе — скорее политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Он убеждён, что слова США о поддержке государств в случае эмбарго не имеют никакого веса. По мнению депутата, с последствиями в таком случае странам придётся разбираться самим, а Америка останется в стороне. Многочисленные прецеденты в мировой истории это подтверждают, добавил он.
Ранее Марин Ле Пен заявляла, что эмбарго на российские энергоресурсы стало бы харакири для Европы. Она уверена, что попытка такого давления не повлияет на Россию, а вот для народа Франции и ЕС будет вредна.
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