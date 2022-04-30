Депутат ГД Бурлаков счёл игрой обещание Германии отказаться от российской нефти

А высказывания США о планах поддержать союзников в случае эмбарго не имеют никакого веса — с последствиями в итоге странам ЕС придётся разбираться самим, убеждён парламентарий.

Заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека об отказе от российской нефти — не более чем политическая игра. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлаков.

"Думаю, что заявление министра экономики ФРГ по поводу поддержки эмбарго и случившегося прогресса Германии в нефтяном вопросе — скорее политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Он убеждён, что слова США о поддержке государств в случае эмбарго не имеют никакого веса. По мнению депутата, с последствиями в таком случае странам придётся разбираться самим, а Америка останется в стороне. Многочисленные прецеденты в мировой истории это подтверждают, добавил он.