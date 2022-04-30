Лавров вспомнил анекдот об эстонском зоопарке, комментируя обвинения Запада в адрес Москвы

Он также предложил представить, что спецоперация происходит на Ближнем Востоке, Украина — это Палестина, а Россия — это США. С такого ракурса Европа может по-другому оценить происходящее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот об эстонском зоопарке, чтобы показать, как выглядит со стороны обвинительная позиция Запада по отношению к Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопросы о проводимой на Украине спецоперации.

"В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребёнком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребёнка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", — отметил он.

Министр также вспомнил про восточную мудрость. Он поделился, что видел в Сети ироничное замечание в арабских пабликах, где предлагалось провести исторические параллели. Например, представить, что спецоперация происходит в Африке или на Ближнем Востоке, а Украина — это Палестина. Соответственно, Россия — это США.