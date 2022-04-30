Полиция Киева опровергла ложь Зеленского о "братской могиле" с 900 телами

А пресс-секретарь украинского лидера попытался оправдаться за руководителя, заявив, что это якобы общая "приблизительная" статистика по погибшим на территории области.

Представитель украинской полиции Ирина Прянишникова опровергла слова президента Незалежной о "братской могиле" с 900 телами гражданских в Киевской области, пояснив, что Владимир Зеленский просто "оговорился".

"В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских", — пояснила она в интервью украинскому изданию "Суспильне", добавив, что Зеленский "оговорился" или мог иметь в виду общую статистику по погибшим.

В то же время пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров в беседе с агентством УНИАН заявил, что возле Бучи якобы была найдена "новая братская могила". При этом он пояснил, что о девятистах телах речь не идёт. А названная Зеленским цифра — лишь приблизительное количество тел, найденных в области. По его словам, украинский президент просто "интонационно не отделил два тезиса".