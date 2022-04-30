ВСУ обстреляли жилые кварталы Дебальцева из РСЗО "Ураган", есть пострадавшие
В результате попадания снарядов были повреждены здания школы, детского сада, техникума, а также около 10 жилых домов.
Украинские силовики нанесли удар по жилым кварталам Дебальцева из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате атаки два человека получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцева с применением РСЗО "Ураган". В результате удара пострадали два человека. Повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.
В штабе призвали местных жителей постараться не выходить из дома без лишней надобности, а также не покидать свои убежища во время обстрела.
Ранее стало известно, что сегодня ранним утром два украинских авиаснаряда попали по посёлку в Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывная волна повредила лишь обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.