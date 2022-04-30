ВСУ обстреляли жилые кварталы Дебальцева из РСЗО "Ураган", есть пострадавшие

В результате попадания снарядов были повреждены здания школы, детского сада, техникума, а также около 10 жилых домов.

Украинские силовики нанесли удар по жилым кварталам Дебальцева из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате атаки два человека получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцева с применением РСЗО "Ураган". В результате удара пострадали два человека. Повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

В штабе призвали местных жителей постараться не выходить из дома без лишней надобности, а также не покидать свои убежища во время обстрела.