"То ли обкуренные, то ли обколотые": Житель села в ЛНР рассказал о встрече с солдатами ВСУ в "неадекватном состоянии"
По словам мужчины, остановили бойцы его машину, когда они с семьёй ездили забирать дочь из университета, но ребята сами не понимали, что хотели, и вскоре их отпустили.
Житель села Гречишкино в Луганской Народной Республике рассказал о встрече с украинскими военнослужащими в "неадекватном состоянии".
"Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили её забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были — то ли обкуренные, то ли обколотые", — рассказал в беседе с РИА "Новости" мужчина.
По словам испуганного рассказчика, среди пятерых пассажиров в его машине никто не понял, чего хотели эти бойцы. Они продержали их минут десять, останавливая все подряд машины, а потом разрешили уехать. Он уточнил, что страх был, так как непонятно, чего ожидать от людей в таком состоянии.
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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO