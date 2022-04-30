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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 10:49
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"То ли обкуренные, то ли обколотые": Житель села в ЛНР рассказал о встрече с солдатами ВСУ в "неадекватном состоянии"

По словам мужчины, остановили бойцы его машину, когда они с семьёй ездили забирать дочь из университета, но ребята сами не понимали, что хотели, и вскоре их отпустили.

Житель села Гречишкино в Луганской Народной Республике рассказал о встрече с украинскими военнослужащими в "неадекватном состоянии".

"Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили её забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были — то ли обкуренные, то ли обколотые", — рассказал в беседе с РИА "Новости" мужчина.

По словам испуганного рассказчика, среди пятерых пассажиров в его машине никто не понял, чего хотели эти бойцы. Они продержали их минут десять, останавливая все подряд машины, а потом разрешили уехать. Он уточнил, что страх был, так как непонятно, чего ожидать от людей в таком состоянии.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Виктория Дитрих
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