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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 23:40
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Швеция заявила о нарушении воздушного пространства российским самолётом

В оборонном ведомстве страны отметили, что воздушное судно было сфотографировано. Речь идёт о самолёте Ан-30.

Министерство обороны Швеции заявило, что российский самолёт Ан-30 вечером 30 апреля нарушил воздушное пространство страны. Об этом пишет агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление шведского военного ведомства.

"Российский винтовой самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", — приводит агентство заявление Минобороны Швеции.

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По данным издания, инцидент носил кратковременный характер. Как уточнили в министерстве, представители ведомства следили за происходящим. Там добавили, что воздушное судно было сфотографировано.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.

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Airliners.net / A J Best

Иван Косицын
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