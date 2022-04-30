Швеция заявила о нарушении воздушного пространства российским самолётом

В оборонном ведомстве страны отметили, что воздушное судно было сфотографировано. Речь идёт о самолёте Ан-30.

Министерство обороны Швеции заявило, что российский самолёт Ан-30 вечером 30 апреля нарушил воздушное пространство страны. Об этом пишет агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление шведского военного ведомства.

"Российский винтовой самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером", — приводит агентство заявление Минобороны Швеции.

По данным издания, инцидент носил кратковременный характер. Как уточнили в министерстве, представители ведомства следили за происходящим. Там добавили, что воздушное судно было сфотографировано.