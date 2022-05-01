Политолог Гусев призвал готовиться к блокаде Херсонской области со стороны Киева

По мнению эксперта, сейчас, когда эти территории отошли под контроль РФ, Украина будет действовать по аналогии с Крымом, где, к примеру, людям был отрезан доступ к пресной воде.

Власти Киева оставят без электричества Херсонскую область после отключения там мобильной связи и интернета, и администрациям, формирующимся на этих территориях, нужно быть готовыми к этому. Об этом Лайфу рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Конечно, они (киевская власть. — Прим. Лайфа) и дальше будут отключать и мобильную связь, и электричество [в Херсонской области]. Нужно быть к этому готовыми", — сказал он.

По словам Гусева, нынешняя киевская власть во главе с Зеленским уже давно не считает Левобережную Украину украинской. А в период проведения военной спецоперации эти территории отошли под контроль России, поэтому будут происходить дальнейшие отключения по аналогии с действиями Киева по отношению к Крыму, где, к примеру, в течение восьми лет людям был отрезан доступ к пресной воде.

Политолог добавил, что военно-гражданским администрациям, которые сейчас формируются на подконтрольных России территориях, нужно системно подходить к решению этих вопросов.

"На этих территориях живут люди, и нужно обеспечить их связью", — заключил Гусев.