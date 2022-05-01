Киев отключил Херсонскую область и часть Запорожья от интернета и мобильной связи
Однако этот вопрос может быть решён в ближайшее время силами российских и донецких операторов, уверен советник главы Крыма Олег Крючков. Он назвал это демонстративным отказом от своих территорий.
Украина отключила мобильную связь и интернет во всех освобождённых регионах юга страны, в том числе и на части Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом Крючков добавил, что в Херсонской и Запорожской областях этот вопрос будет решён силами крымских и донецких операторов. По словам советника, это демонстративный отказ киевских властей от своих территорий.
Ранее Лайф рассказывал, что в украинском Бердянске начнут выдавать зарплаты и пенсии в рублях. В данный момент городской бюджет не может обеспечить все выплаты, поэтому мэрия намерена обратиться к России с просьбой о дотациях.
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