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Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 07:33
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Киев отключил Херсонскую область и часть Запорожья от интернета и мобильной связи

Однако этот вопрос может быть решён в ближайшее время силами российских и донецких операторов, уверен советник главы Крыма Олег Крючков. Он назвал это демонстративным отказом от своих территорий.

Украина отключила мобильную связь и интернет во всех освобождённых регионах юга страны, в том числе и на части Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Крючков добавил, что в Херсонской и Запорожской областях этот вопрос будет решён силами крымских и донецких операторов. По словам советника, это демонстративный отказ киевских властей от своих территорий.

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Ранее Лайф рассказывал, что в украинском Бердянске начнут выдавать зарплаты и пенсии в рублях. В данный момент городской бюджет не может обеспечить все выплаты, поэтому мэрия намерена обратиться к России с просьбой о дотациях.

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Pexels

Артур Лапсаков
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