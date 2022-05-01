Мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских военных

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"В Кировском районе Донецка обстрелом ВФУ ранен мужчина. В результате обстрела по улице Саврасова ранение получил мирный житель, зафиксированы повреждения газовой магистрали", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области. Всего под обстрел попало два населённых пункта, есть погибшие. Под огнём также оказались частные дома и кладбище. Ведомство опубликовало видео с последствиями атак.