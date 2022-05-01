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Опубликовано 1 мая 2022, 19:39
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Лавров заявил, что военные не будут подгонять завершение "Операции Z" к 9 Мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Как подчеркнул глава МИД РФ, в России будут "торжественно отмечать 9 Мая, как это делают всегда". А темпы спецоперации зависят от необходимости минимизировать риски для бойцов и мирных жителей.

Российская армия не будет искусственно подгонять сроки окончания специальной военной "Операции Z" на Украине, в том числе под 9 Мая. В этом заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Лавров добавил, что в России будут "торжественно отмечать 9 Мая, как это делают всегда". Он подчеркнул, что темпы спецоперации на Украине прежде всего зависят от "необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих".

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"Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьёзные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах", — сказал Лавров в интервью.

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил тезис о надеждах Москвы, что спецоперация на Украине может быть завершена в обозримом будущем.

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Андрей Григорьев
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