Лавров заявил, что военные не будут подгонять завершение "Операции Z" к 9 Мая

Как подчеркнул глава МИД РФ, в России будут "торжественно отмечать 9 Мая, как это делают всегда". А темпы спецоперации зависят от необходимости минимизировать риски для бойцов и мирных жителей.

Российская армия не будет искусственно подгонять сроки окончания специальной военной "Операции Z" на Украине, в том числе под 9 Мая. В этом заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Лавров добавил, что в России будут "торжественно отмечать 9 Мая, как это делают всегда". Он подчеркнул, что темпы спецоперации на Украине прежде всего зависят от "необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих".

"Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьёзные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах", — сказал Лавров в интервью.