Лавров обвинил Киев в попытках терроризировать людей пусками ракет "Точка-У"

Как напомнил глава российской дипломатии, регионы, куда летят украинские снаряды, населены людьми, которые устали от гнёта киевского режима.

Удары Вооружённых сил Украины с применением ракет "Точка-У" совершаются для террора мирных жителей, чтобы не позволить им самим определять свою судьбу. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Эти атаки явно направлены на то, чтобы терроризировать мирное население и не допустить ситуацию, когда жители этих регионов будут сами определять свою судьбу", — заявил Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Он обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский ни разу не заявил, что во время этих атак под прицелом армии Украины были какие-либо военные объекты.

Лавров отметил, что регионы, куда летят украинские снаряды, населены людьми, которые устали от гнёта киевского режима. Он напомнил, что те, кто пришёл к власти в результате кровавого антиконституционного переворота, начали войну против собственного народа, против всего русского, запрещая русский язык, образование, СМИ.

"Мы предупреждали. Все наши предупреждения разбивались о стену молчания. Как мы теперь понимаем, Запад во главе с США уже тогда взял курс на то, чтобы всячески потакать украинским руководителям в их стремлении создавать угрозы для России", — указал глава российского МИД.

Министр пояснил, что параллельно с этим украинский режим собрал около 100 тысяч военных на линии соприкосновения с Донбассом и в нарушение Минских договорённостей и режима прекращения огня резко нарастил количество обстрелов.

"У нас не осталось другого выхода, кроме как признать эти две республики, заключить с ними договор о взаимной помощи и — в ответ на их просьбу — встать на их защиту от милитаристов и нацистов, которые пышно расцветают на территории современной Украины", — резюмировал Лавров.