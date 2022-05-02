"Не сделали ничего плохого": Пятая ракетка мира Циципас осудил отстранение российских теннисистов от Уимблдона

В нынешнем сезоне корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета примут турнир с 27 июня по 10 июля.

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас считает несправедливым запрет для российских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Greek City Times.

"Игроки не могут контролировать происходящее. Это очень чувствительный вопрос. Это плохо, что им не разрешают выходить на корт. Они не сделали ничего плохого, чтобы быть автоматически дисквалифицированными с турнира", — сказал Циципас.

Примечательно, что Циципас — сын известной советской теннисистки Юлии Сальниковой. Дед спортсмена — олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года в составе сборной СССР по футболу Сергей Сальников.

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и Энди Маррей.