Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Стрельба велась на территории Кировского района. Под огнём также оказались здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны украинской армии. Об этом в понедельник сообщает в телеграм-канале Штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка пострадали два человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.

В результате обстрела в Кировском районе Донецка 2 мая также пострадали здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.