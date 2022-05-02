Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Стрельба велась на территории Кировского района. Под огнём также оказались здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны украинской армии. Об этом в понедельник сообщает в телеграм-канале Штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка пострадали два человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.
В результате обстрела в Кировском районе Донецка 2 мая также пострадали здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.
Ранее Народная милиция ЛНР обнаружила в Рубежном тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. По словам военнослужащего республики, перед решающим боем против Российской армии людей выгоняли из своих домов, а тех, кто не соглашался, убивали.
Пресс-служба УНМ ДНР / Telegram