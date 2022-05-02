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Опубликовано 2 мая 2022, 13:14

Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Стрельба велась на территории Кировского района. Под огнём также оказались здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны украинской армии. Об этом в понедельник сообщает в телеграм-канале Штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка пострадали два человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.

В результате обстрела в Кировском районе Донецка 2 мая также пострадали здание детского сада № 249 и жилые дома по улице Восхода и улице Алексинской.

Мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских военных
Мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских военных

Ранее Народная милиция ЛНР обнаружила в Рубежном тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. По словам военнослужащего республики, перед решающим боем против Российской армии людей выгоняли из своих домов, а тех, кто не соглашался, убивали.

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Пресс-служба УНМ ДНР / Telegram

Ирина Фальке
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