Сейчас пострадавшая находится в госпитале в Донецке. По словам Людмилы Матлаховой, потерявшей мужа и сына, она не собирается возвращаться на Украину, которая убивает своих граждан.

Получившая ожоги половины тела жительница Мариуполя рассказала, как пережила обстрел ВСУ. Видео © LIFE

Жительница Мариуполя Людмила Матлахова получила ожоги 50% поверхности тела во время обстрела города Вооружёнными силами Украины, она смогла выжить, когда в дом попала мина. Муж и старший сын погибли, а женщину с младшим ребёнком спасли соседи, сумев вытащить из огня. В городской больнице дали лишь плед и немного спрея от ожогов, оставив голой сидеть на кушетке. Спустя несколько дней её нашли военные ДНР. Сейчас пострадавшая находится в Институте неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) им. Гусака в Донецке, где ей планируют сделать пересадку кожи.

"Сначала у соседей, ну, в общем, бомбануло, и загорелось два гаража. А потом, где-то через часа два, муж говорит: "Быстро в подвал". Я открыла кое-как подвал, потому что там упал шкаф, смогла его чуть-чуть пододвинуть. И смотрю — муж убит", — рассказала Лайфу Людмила.

Когда она вылезла из подвала, достала младшего сына и попыталась вытянуть старшего ребёнка-аутиста, на неё с потолка начали сыпаться горящие обломки. Однако этого женщина не замечала, пытаясь спасти детей. Когда её увидела соседка, на Людмиле горела уже вся одежда. Женщина облила её ведром воды — в итоге целой на пострадавшей осталась лишь половина носка.

Людмила также призналась, что не хочет возвращаться на Украину, которая убивает своих же граждан.