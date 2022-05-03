Минобороны России: СБУ выявляет и репрессирует пророссийски настроенных украинцев

Генерал-полковник Мизинцев сообщил, что десятки жителей, в чьих телефонах обнаружены звонки на номера РФ, увезены в неизвестном направлении.

Пророссийски настроенных и осуждающих действующую власть жителей Харькова и ряда других украинских городов выявляют и арестовывают. Рейды и репрессии проводят боевики территориальной обороны и Служба безопасности Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись", — сообщил генерал Мизинцев.

Достоверно установлено, подчёркивает Мизинцев, что подобные масштабные рейды ранее прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове и нескольких других населённых пунктах. По его словам, эти и другие циничные действия украинских неонацистов прямо доказывают бесчеловечную жестокость по отношению к мирным жителям.