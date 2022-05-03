МО РФ: На территории школы в Николаеве размещены украинская бронетехника и РСЗО

А в посёлке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодёжная оборудованы огневые точки.

На территории школы в Николаеве украинские силовики разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Николаеве, на территории школ № 6 и № 7, размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами", — сообщил Мизинцев, уточнив, что при этом эвакуация из близлежащих районов не проводилась.

Он также рассказал, что в посёлке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодёжная на верхних этажах нацисты оборудовали огневые точки. В подвалах у них склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах.