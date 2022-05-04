Под Харьковом нашли знаменитую бабушку, встретившую ВСУ со Знаменем Победы
Остальные жители уже покинули населённый пункт, но женщина отказалась уходить с украинскими силовиками. Она не хочет оставлять дом и питомцев на произвол судьбы.
В Харьковской области нашли бабушку, которая встретила бойцов ВСУ советским знаменем. Видео © t.me / Тройка
Бабушкой, которая встретила украинских военных с советским Знаменем Победы и отказалась обменять его на продукты, оказалась жительница Харьковской области по имени Анна. Новое видео с героиней знаменитого ролика было опубликовано в телеграм-канале "Тройка".
Выяснилось, что пенсионерка находится с супругом в Двуреченском районе, в 12 километрах от границы с Россией. Остальные жители уже покинули населённый пункт, но Анна не хочет оставлять дом, бросать своих собак и котов на произвол судьбы. Поэтому, когда силовики ВСУ предложили ей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, женщина ответила отказом.
На опубликованных кадрах видно, что пожилая пара с трудом передвигается и живёт в старом доме. Окна там выбиты, на рамах висят тряпки, забор уже покосился, а в крыше зияет огромная дыра.
Напомним, ролик с бабушкой, которая вышла навстречу украинским силовикам со Знаменем Победы, вызвал резонанс в Сети. Пожилая женщина решила, что к дому подошли российские военные, она сообщила бойцам, что молилась за них, однако признание не понравилось человеку в форме. Не сознаваясь в том, что он на стороне Украины, мужчина взял полотно из рук пенсионерки и растоптал. В итоге женщина отказалась от помощи бойцов ВСУ. Эта история нашла большой отклик в России. Недавно в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с храброй украинской бабушкой.