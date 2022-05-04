Под Харьковом нашли знаменитую бабушку, встретившую ВСУ со Знаменем Победы

Остальные жители уже покинули населённый пункт, но женщина отказалась уходить с украинскими силовиками. Она не хочет оставлять дом и питомцев на произвол судьбы.

В Харьковской области нашли бабушку, которая встретила бойцов ВСУ советским знаменем. Видео © t.me / Тройка

Бабушкой, которая встретила украинских военных с советским Знаменем Победы и отказалась обменять его на продукты, оказалась жительница Харьковской области по имени Анна. Новое видео с героиней знаменитого ролика было опубликовано в телеграм-канале "Тройка".

Выяснилось, что пенсионерка находится с супругом в Двуреченском районе, в 12 километрах от границы с Россией. Остальные жители уже покинули населённый пункт, но Анна не хочет оставлять дом, бросать своих собак и котов на произвол судьбы. Поэтому, когда силовики ВСУ предложили ей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, женщина ответила отказом.

На опубликованных кадрах видно, что пожилая пара с трудом передвигается и живёт в старом доме. Окна там выбиты, на рамах висят тряпки, забор уже покосился, а в крыше зияет огромная дыра.