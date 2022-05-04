Глава делегации в Вене заверил, что у России нет цели развязать ядерную войну на Украине

Дипломат отметил, что российская сторона транслирует посыл руководства страны, а таких планов у него нет.

Российская сторона не преследует никаких целей развязать ядерную войну на территории Украины, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

"Это форум, где мы можем это донести до всех, объясняя ситуацию, что мы ни в коей мере не преследуем никакие цели ядерной войны на территории Украины", — пояснил Гаврилов, отвечая на вопрос о возможном обсуждении на форуме в Вене темы ядерного сдерживания. Кроме того, дипломат подчеркнул, что российская сторона транслирует посыл руководства страны.