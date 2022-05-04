Глава делегации в Вене заверил, что у России нет цели развязать ядерную войну на Украине
Дипломат отметил, что российская сторона транслирует посыл руководства страны, а таких планов у него нет.
Российская сторона не преследует никаких целей развязать ядерную войну на территории Украины, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это форум, где мы можем это донести до всех, объясняя ситуацию, что мы ни в коей мере не преследуем никакие цели ядерной войны на территории Украины", — пояснил Гаврилов, отвечая на вопрос о возможном обсуждении на форуме в Вене темы ядерного сдерживания. Кроме того, дипломат подчеркнул, что российская сторона транслирует посыл руководства страны.
Ранее генерал США Марк Милли заявил, что вероятность столкновения между великими державами растёт. Также военный высказался по поводу событий на Украине, назвав их крупнейшей угрозой безопасности в Европе, а возможно, и всему миру за "более чем 40 лет его военной карьеры".
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