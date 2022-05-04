Эксперты ЭИСИ обсудили причины сплочения российского общества на фоне "Операции Z"

Уровень консолидации и сплочённости является важным социальным ресурсом, мы должны научиться ценить этот ресурс, уверены политологи.

Поддержка и защита русского мира стали общим делом для всех народов и традиционных религиозных общин современной России. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола "Феномен сплочения российского общества", который сегодня прошёл в Москве. По мнению участников, этот результат был достигнут не только в связи с последними событиями, включая признание ЛНР и ДНР и начало специальной военной операции на Украине. Сплочение общества стало свидетельством поступательного ценностного развития, основанного на осознании единства истории, ценности межнационального мира и понимании цивилизационной идентичности России. Такую формулу вывел в своём докладе на эту тему политолог Александр Рудаков.

"Уровень консолидации и сплочённости является важным социальным ресурсом. Мы должны научиться ценить этот ресурс, потому что именно благодаря ему возможно устойчивое поступательное развитие страны на фоне санкций и агрессивных действий со стороны внешнего мира", — подчеркнул эксперт.

По мнению исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, серьёзные кризисы всегда являлись основанием для единства российского общества. Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" фиксирует основные события, которые выступили фактором консолидации россиян. Эксперт привёл в пример Куликовскую битву, Смутное время и другие исторические события. Одним из ярчайших примеров стала, конечно, и Великая Отечественная война.

"Это говорит о том, что элемент сплочения заложен необходимостью государства для российского человека. Для нас государство — это не средство удовлетворения потребностей, это средство самоидентификации… Мы зависим от государства, и мы не удовлетворимся сервисным государством. Нам требуется другая модель. История это неоднократно доказывала", — отметил Кузнецов.

Запрос на сплочённость и общенациональный дух единства подтвердил своими социологическими данными директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Люди говорят про единство. Они буквально говорят: "Мы хотим быть единым, мы хотим быть целым". Также мы фиксируем уже последние несколько лет запрос на общую судьбу, на то, чтобы общество было единым и чтобы мы жили едиными ценностями в едином пространстве. <...> Более того, когда мы говорим про эффект единства, однородного понимания целей, общей мотивации, мы обнаруживаем его не только независимо от национальности и географии, но даже и независимо от возраста", — рассказал он.

Ключевыми характеристиками эмоционального фона всего общества, со слов Потуремского, являются гордость и уважение. Эксперт озвучил цитаты респондентов разных возрастных групп, чтобы подчеркнуть, что разницы в этих чувствах в зависимости от возраста нет.

"Я горжусь, что я русский, что у меня российский паспорт, что я живу в России. И кто бы там из других стран ни говорил, что я "русня" или ещё что-то, что русский — это отстой, я никогда не откажусь от того, что я русский. Я настолько горд действиями нашей страны, тем, что мы идём до конца и не сдаёмся, хотим победить эту русофобию"; "Да, у меня тоже сейчас высокое содержание патриотизма в организме. Всегда у нас получалось, что нашу страну не очень ставили высоко, всё время занижали, а здесь, наконец-то, получилось так, что наша страна стала отстаивать полноценно свои интересы по всем фронтам", — зачитал он.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в свою очередь обратил внимание на то, что именно в многообразии культур и традиций России заложена и её сила. Эксперт сформулировал одновременно и причину феномена российской сплочённости, и ошибку, совершённую Западом в отношении России.

"Они начали давить на народ, на 147 миллионов людей — граждан нашей великой страны. И действительно, массовое давление на всех сразу, а не на отдельные части общества, массовая "культура отмены" всего российского, гуманитарная война возмущают всех. И это сплачивает людей, даже если кто-то в чём-то сомневался", — резюмировал политолог.