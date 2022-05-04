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Опубликовано 4 мая 2022, 16:17

Эксперты ЭИСИ обсудили причины сплочения российского общества на фоне "Операции Z"

Уровень консолидации и сплочённости является важным социальным ресурсом, мы должны научиться ценить этот ресурс, уверены политологи.

Поддержка и защита русского мира стали общим делом для всех народов и традиционных религиозных общин современной России. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола "Феномен сплочения российского общества", который сегодня прошёл в Москве. По мнению участников, этот результат был достигнут не только в связи с последними событиями, включая признание ЛНР и ДНР и начало специальной военной операции на Украине. Сплочение общества стало свидетельством поступательного ценностного развития, основанного на осознании единства истории, ценности межнационального мира и понимании цивилизационной идентичности России. Такую формулу вывел в своём докладе на эту тему политолог Александр Рудаков.

"Уровень консолидации и сплочённости является важным социальным ресурсом. Мы должны научиться ценить этот ресурс, потому что именно благодаря ему возможно устойчивое поступательное развитие страны на фоне санкций и агрессивных действий со стороны внешнего мира", подчеркнул эксперт.

По мнению исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, серьёзные кризисы всегда являлись основанием для единства российского общества. Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" фиксирует основные события, которые выступили фактором консолидации россиян. Эксперт привёл в пример Куликовскую битву, Смутное время и другие исторические события. Одним из ярчайших примеров стала, конечно, и Великая Отечественная война.

"Это говорит о том, что элемент сплочения заложен необходимостью государства для российского человека. Для нас государство — это не средство удовлетворения потребностей, это средство самоидентификации… Мы зависим от государства, и мы не удовлетворимся сервисным государством. Нам требуется другая модель. История это неоднократно доказывала", — отметил Кузнецов.

Запрос на сплочённость и общенациональный дух единства подтвердил своими социологическими данными директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Люди говорят про единство. Они буквально говорят: "Мы хотим быть единым, мы хотим быть целым". Также мы фиксируем уже последние несколько лет запрос на общую судьбу, на то, чтобы общество было единым и чтобы мы жили едиными ценностями в едином пространстве. <...> Более того, когда мы говорим про эффект единства, однородного понимания целей, общей мотивации, мы обнаруживаем его не только независимо от национальности и географии, но даже и независимо от возраста", — рассказал он.

Ключевыми характеристиками эмоционального фона всего общества, со слов Потуремского, являются гордость и уважение. Эксперт озвучил цитаты респондентов разных возрастных групп, чтобы подчеркнуть, что разницы в этих чувствах в зависимости от возраста нет.

"Я горжусь, что я русский, что у меня российский паспорт, что я живу в России. И кто бы там из других стран ни говорил, что я "русня" или ещё что-то, что русский — это отстой, я никогда не откажусь от того, что я русский. Я настолько горд действиями нашей страны, тем, что мы идём до конца и не сдаёмся, хотим победить эту русофобию"; "Да, у меня тоже сейчас высокое содержание патриотизма в организме. Всегда у нас получалось, что нашу страну не очень ставили высоко, всё время занижали, а здесь, наконец-то, получилось так, что наша страна стала отстаивать полноценно свои интересы по всем фронтам", — зачитал он.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в свою очередь обратил внимание на то, что именно в многообразии культур и традиций России заложена и её сила. Эксперт сформулировал одновременно и причину феномена российской сплочённости, и ошибку, совершённую Западом в отношении России.

"Они начали давить на народ, на 147 миллионов людей — граждан нашей великой страны. И действительно, массовое давление на всех сразу, а не на отдельные части общества, массовая "культура отмены" всего российского, гуманитарная война возмущают всех. И это сплачивает людей, даже если кто-то в чём-то сомневался", — резюмировал политолог.

ВЦИОМ: Большинство россиян уверено, что "Операция Z" сплотила страну
ВЦИОМ: Большинство россиян уверено, что "Операция Z" сплотила страну

Ранее Лайф рассказывал, как школьники Санкт-Петербурга пишут письма российским военным, участвующим в "Операции Z". Их доставят адресатам в зону боевых действий уже в майские праздники вместе с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Организатором акции "Напиши письмо солдату" совместно с Правительством Санкт-Петербурга выступил парк "Патриот" Западного военного округа.

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Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства города / Максим Мишин

Алексей Берковиц
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