Политолог Дудчак рассказал о море возможностей для Крыма от прорыва транспортной блокады

По его мнению, у освобождённых территорий Украины теперь появятся более широкие перспективы, не сравнимые с тем, что было, когда они находились под контролем Киева.

Благодаря прорыву транспортной блокады Крыма со стороны Украины открывается море возможностей в плане логистики, доставлять грузы на полуостров и обратно будет гораздо проще. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, для транспортировки товаров теперь можно будет использовать не только Крымский мост, что даёт возможность освобождённым территориям Украины интегрироваться в большую экономику России и всего евразийского объединения. По мнению Дудчака, у регионов появятся более широкие перспективы, не сравнимые с тем, что было, когда они находились под контролем Киева.

"Даже до спецоперации Украина была деградирующей территорией, которая своей целью поставила деиндустриализацию и депопуляцию. 10 миллионов людей, покинувших [страну] ещё до начала СВО, о многом говорят. Сейчас совершенно другая история. Мы видим по Херсонской области, там совершенно прагматичные задачи люди решают, как будут проводить посевную и уборочную, на рубль переходят. У людей есть перспективы и оптимизм, учиться они будут в нормальных вузах", — сказал политолог.