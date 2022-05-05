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Опубликовано 5 мая 2022, 11:01
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"Полдома нет": Появились фото и видео последствий обстрела ВСУ села в Белгородской области

В результате были повреждены линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен. На опубликованных фото видно, что повреждения довольно серьёзные.

Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Видео © Telegram / Mash

В Сети появились фото и видео с последствиями сегодняшнего обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Кадры публикуют местные СМИ, а также телеграм-канал Mash.

"Нехотеевка... дом на улице Зелёной, куда прилетел снаряд. Ещё время от времени слышны разрывы неподалёку. Вот так вот... Видны часы, телевизор... полдома практически нет", — с грустью говорит очевидец на видео.

  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
  • Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса
    Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса

Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Фото © Telegram / БелПресса

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В результате обстрела ВСУ были повреждены линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен. В то же время местных жителей заверили, что в скором времени на территории населённого пункта начнутся работы по подаче электричества, а все дома будут восстановлены. Губернатор Белгородской области уточнил, что обстрелу сегодня подверглось два села: Журавлёвка и Нехотеевка.

Депутат Гаврилов назвал варварством обстрелы ВСУ Белгородской области
Депутат Гаврилов назвал варварством обстрелы ВСУ Белгородской области
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Telegram / БелПресса

Николь Вербер
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