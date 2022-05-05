"Полдома нет": Появились фото и видео последствий обстрела ВСУ села в Белгородской области

В результате были повреждены линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен. На опубликованных фото видно, что повреждения довольно серьёзные.

Последствия обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Видео © Telegram / Mash

В Сети появились фото и видео с последствиями сегодняшнего обстрела села Нехотеевка Белгородской области со стороны Украины. Кадры публикуют местные СМИ, а также телеграм-канал Mash.

"Нехотеевка... дом на улице Зелёной, куда прилетел снаряд. Ещё время от времени слышны разрывы неподалёку. Вот так вот... Видны часы, телевизор... полдома практически нет", — с грустью говорит очевидец на видео.

















