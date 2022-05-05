Слуцкий — об украинских переговорщиках: Договариваются и откатывают обратно
Он подчеркнул, что все договорённости легко нарушаются Киевом, поэтому диалог идёт тяжело.
Глава международного комитета Госдумы, врио главы думской фракции ЛДПР и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий встретился в госпитале с раненными в ходе "Операции Z" бойцами. Он рассказал им, как проходит переговорный процесс с Киевом.
"Стараемся делать всё возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырёх переговорщиков с российской стороны, правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно", — уточнил он.
Парламентарий также поделился мнением о боях, которые происходили вокруг "Азовстали". Он обратил внимание на недопустимые действия, которые совершают солдаты ВСУ, "как даже гитлеровцы не позволяли себе", что нарушает нормы международного права. "Сложно с ними. Они такие же, как мы, их так же зовут. Когда оказываешься там, понимаешь, что всё иначе", — заключил Слуцкий.
Ранее Леонид Слуцкий заявлял, что США и Великобритании необходимо прекратить снабжать Киев вооружением, иначе плачевный результат почувствует весь мир. По мнению политика, западные страны используют Украину в своих корыстных целях. Великобритании и Соединённым Штатам следует наконец взять на себя ответственность за кризис, разгорающийся на мировой арене из-за их "бездумной политики" в Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ