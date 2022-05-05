Слуцкий — об украинских переговорщиках: Договариваются и откатывают обратно

Он подчеркнул, что все договорённости легко нарушаются Киевом, поэтому диалог идёт тяжело.

Глава международного комитета Госдумы, врио главы думской фракции ЛДПР и участник переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий встретился в госпитале с раненными в ходе "Операции Z" бойцами. Он рассказал им, как проходит переговорный процесс с Киевом.

"Стараемся делать всё возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырёх переговорщиков с российской стороны, правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно", — уточнил он.

Парламентарий также поделился мнением о боях, которые происходили вокруг "Азовстали". Он обратил внимание на недопустимые действия, которые совершают солдаты ВСУ, "как даже гитлеровцы не позволяли себе", что нарушает нормы международного права. "Сложно с ними. Они такие же, как мы, их так же зовут. Когда оказываешься там, понимаешь, что всё иначе", — заключил Слуцкий.

